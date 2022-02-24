УЗ временно остановила поезда в Харьков
Фото: поезда в Харьков остановлены 24 февраля после нападения России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця временно остановила поезда в Харьков. Внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзалізниці.
Как отмечается в сообщении, пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков - Купянск, движение организовано до Чугуева.
Кроме того, в целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
- №10 Киев-Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев-Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель-Новоалексеевка следуют в ст. Федоровка
- №44 Ивано - Франковск-Киев остановлен по ст. Ирша
- №112 Киев - Авдеевка остановлено по ст. Покровск.
Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.