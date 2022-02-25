У Харкові касетними ракетами обстріляли злітну смугу: поранено трьох курсантів

Російські окупанти обстріляли злітну смугу авіаційного заводу в Харкові. Ворожі війська застосували касетні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Ірину Венедиктову.
"Харківський авіаційний завод, вул. Сумська 134. Обстріл касетними ракетами злітної смуги. Троє поранених. Всі курсанти Національної гвардії. Кваліфікуємо і починаємо слідство", - написала Венедиктова.
Нагадаємо, в Харківській області російські війська обстріляли залізничну станцію Куп'янськ, поранені два провідника.
Додавши, "Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїзди до Харкова.