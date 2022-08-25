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В Харькове изменили график работы общественного транспорта: как будет курсировать

Фото: в Харькове изменили график работы общественного транспорта (flickr com)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харькове продлили работу общественного транспорта в связи с возвращением к предыдущей продолжительности комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Так, сегодня, 25 августа, Харьковский метрополитен будет работать до 20:00, а с 26 августа - с 6:30 до 20:00.

Также в четверг будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта:

  • автобусы и трамваи - до 19: 00;
  • троллейбусы - до 20: 00.

С 26 августа наземный городской пассажирский транспорт будет курсировать по такому графику:

  • автобусы и трамваи - с 6:30 до 19:00;
  • троллейбусы - с 6: 30 до 20:00.

Отметим, что с сегодняшнего дня комендантский час в Харькове длится с 22:00 до 6:00.

Напомним, что в связи со сменой комендантского часа в Харькове сокращали работу траспорта с 22 по 25 августа, а также приостанавливали его курсирование на День Независимости.

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Харьков