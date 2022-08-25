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У Харкові змінили графік роботи громадського транспорту: як курсуватиме

Фото: у Харкові змінили графік роботи громадського транспорту (flickr com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові продовжили роботу громадського транспорту у зв’язку із поверненням до попереднього часу дії комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Так, сьогодні, 25 серпня, Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня - з 6:30 до 20:00.

Також у четвер буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту:

  • автобуси та трамваї - до 19:00;
  • тролейбуси - до 20:00.

З 26 серпня наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за таким графіком:

  • автобуси та трамваї - з 6:30 до 19:00;
  • тролейбуси - з 6:30 до 20:00.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня комендантська година у Харкові триває з 22:00 до 6:00.

Нагадаємо, що у зв'язку зі зміною комендантської години у Харкові скорочували роботу траспорту з 22 по 25 серпня, а також призупиняли його курсування на День Незалежності.

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Харків