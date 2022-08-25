У Харкові змінили графік роботи громадського транспорту: як курсуватиме

У Харкові продовжили роботу громадського транспорту у зв’язку із поверненням до попереднього часу дії комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду .

Так, сьогодні, 25 серпня, Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня - з 6:30 до 20:00.

Також у четвер буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту:

автобуси та трамваї - до 19:00;

тролейбуси - до 20:00.

З 26 серпня наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за таким графіком: