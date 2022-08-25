В Харькове изменили график работы общественного транспорта: как будет курсировать
Фото: в Харькове изменили график работы общественного транспорта (flickr com)
В Харькове продлили работу общественного транспорта в связи с возвращением к предыдущей продолжительности комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.
Так, сегодня, 25 августа, Харьковский метрополитен будет работать до 20:00, а с 26 августа - с 6:30 до 20:00.
Также в четверг будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта:
- автобусы и трамваи - до 19: 00;
- троллейбусы - до 20: 00.
С 26 августа наземный городской пассажирский транспорт будет курсировать по такому графику:
- автобусы и трамваи - с 6:30 до 19:00;
- троллейбусы - с 6: 30 до 20:00.
Отметим, что с сегодняшнего дня комендантский час в Харькове длится с 22:00 до 6:00.
Напомним, что в связи со сменой комендантского часа в Харькове сокращали работу траспорта с 22 по 25 августа, а также приостанавливали его курсирование на День Независимости.