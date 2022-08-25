В Харькове изменили график работы общественного транспорта: как будет курсировать

В Харькове продлили работу общественного транспорта в связи с возвращением к предыдущей продолжительности комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет .

Так, сегодня, 25 августа, Харьковский метрополитен будет работать до 20:00, а с 26 августа - с 6:30 до 20:00.

Также в четверг будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта:

автобусы и трамваи - до 19: 00;

троллейбусы - до 20: 00.

С 26 августа наземный городской пассажирский транспорт будет курсировать по такому графику: