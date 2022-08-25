У Харкові змінили графік роботи громадського транспорту: як курсуватиме
Фото: у Харкові змінили графік роботи громадського транспорту (flickr com)
У Харкові продовжили роботу громадського транспорту у зв’язку із поверненням до попереднього часу дії комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.
Так, сьогодні, 25 серпня, Харківський метрополітен працюватиме до 20:00, а з 26 серпня - з 6:30 до 20:00.
Також у четвер буде подовжено роботу наземного міського пасажирського транспорту:
- автобуси та трамваї - до 19:00;
- тролейбуси - до 20:00.
З 26 серпня наземний міський пасажирський транспорт курсуватиме за таким графіком:
- автобуси та трамваї - з 6:30 до 19:00;
- тролейбуси - з 6:30 до 20:00.
Зазначимо, що з сьогоднішнього дня комендантська година у Харкові триває з 22:00 до 6:00.
Нагадаємо, що у зв'язку зі зміною комендантської години у Харкові скорочували роботу траспорту з 22 по 25 серпня, а також призупиняли його курсування на День Незалежності.