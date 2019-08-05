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У Харкові вантажівка впала з моста, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 13:20
У Харкові вантажівка впала з моста, є постраждалий
Фото: місце аварії (hk.npu.gov.ua)

Водій автомобіля у важкому стані доставлений у лікарню

У Харкові вантажний автомобіль впав з моста, водій автомобіля у важкому стані доставлений у лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначаэться, що водій автомобіля у важкому стані доставлений у міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Лікарі борються за його життя.

"Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію 5 серпня близько 10:00. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Автомобіль КамАЗ перевозив пісок. Під час руху по кільцевій дорозі вантажівка впала з моста. Водія доставили у лікарню. Медики констатували у нього важкі травми і готують його до операції", - повідомили у поліції.

У Харкові вантажівка впала з моста, є постраждалийФото: вантажний автомобіль, який впав з моста (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харківській області в місті Люботині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини.

Як повідомляло РБК-Україна, у Закарпатській області у результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля і скутера постраждали жінка і однорічна дитина. У п'ятницю, 2 липня, близько 13:40 у селі Хустець сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2106 і скутера, за кермом якого перебувала жінка з однорічною дитиною.

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