В Харькове грузовик насмерть сбил пешехода

Происшествие случилось сегодня утром на улице Гвардейцев Широнинцев

В Харькове сегодня утром, 13 июня 2018 года, грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на улице Гвардейцев Широнинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 июня около 08.15. Предварительно установлено, что 32-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил наезд на 68-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о квалификации ДТП в Харькове согласно с Уголовным кодексом Украины, обстоятельства аварии устанавливаются.

#поліція_Харківщини #ДТП в Харькове В результате ДТП погиб пешеход Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице... Опубликовано Полиция Харьковщины 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека.