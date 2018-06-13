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В Харькове грузовик насмерть сбил пешехода

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 11:52
Фото: ДТП в Харькове (facebook.com/police.kharkov)
Фото: ДТП в Харькове (facebook.com/police.kharkov)

Происшествие случилось сегодня утром на улице Гвардейцев Широнинцев

В Харькове сегодня утром, 13 июня 2018 года, грузовик Mercedes-Benz насмерть сбил пешехода на улице Гвардейцев Широнинцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 13 июня около 08.15. Предварительно установлено, что 32-летний водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил наезд на 68-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о квалификации ДТП в Харькове согласно с Уголовным кодексом Украины, обстоятельства аварии устанавливаются.

 

#поліція_Харківщини #ДТП в Харькове В результате ДТП погиб пешеход Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице...

Опубликовано Полиция Харьковщины 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что под Харьковом в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека.

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Теги публикации: ДТП, Харьков, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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