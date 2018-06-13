У Харкові вантажівка на смерть сбила пішохода

Подія трапилася сьогодні вранці на вулиці Гвардійців Широнінців

У Харкові сьогодні вранці, 13 червня 2018 року, вантажівка Mercedes-Benz на смерть сбила пішохода на вулиці Гвардійців Широнінців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Повідомлення про подію надійшло до поліції 13 червня близько 08.15. Попередньо встановлено, що 32-річний водій вантажівки Mercedes-Benz не впорався з керуванням та допустив наїзд на 68-річного чоловіка. Від отриманих ушкоджень постраждалий загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію ДТП у Харкові за Кримінальним кодексом України, обставини аварії встановлюються.

#поліція_Харківщини #ДТП У Харкові внаслідок ДТП загинув пішохід Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці... Опубліковано Поліція Харківщини 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Харковом внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів постраждали 4 особи.