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У Харкові вантажівка на смерть сбила пішохода

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 11:52
Фото: ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)
Фото: ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)

Подія трапилася сьогодні вранці на вулиці Гвардійців Широнінців

У Харкові сьогодні вранці, 13 червня 2018 року, вантажівка Mercedes-Benz на смерть сбила пішохода на вулиці Гвардійців Широнінців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Повідомлення про подію надійшло до поліції 13 червня близько 08.15. Попередньо встановлено, що 32-річний водій вантажівки Mercedes-Benz не впорався з керуванням та допустив наїзд на 68-річного чоловіка. Від отриманих ушкоджень постраждалий загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію ДТП у Харкові за Кримінальним кодексом України, обставини аварії встановлюються. 

 

#поліція_Харківщини #ДТП У Харкові внаслідок ДТП загинув пішохід Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці...

Опубліковано Поліція Харківщини 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Харковом внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів постраждали 4 особи.

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Теги публікації: ДТП, Харків, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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