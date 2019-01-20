В Харькове гражданин Ирака до смерти забил соседа

Фото: полиция (РБК-Украина)

Полиция задержала мужчину за нанесение тяжких телесных повреждений

В Харькове задержали гражданина Ирака, который в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Так, 48-летний граждан Ирака в коридоре коммунальной квартиры в ходе ссоры со своим соседом наа почве личных неприязненных отношений избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица.

Впоследствии потерпевшего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Указано, что иностранцу было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. А также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что офицер полиции Алексей Логвиненко, на которого напали в Харькове, расследовал убийство активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

16 января двое неизвестных в балаклавах напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда. Нападавшие ударили мужчину, а затем стреляли в область головы, после чего скрылись с места происшествия.