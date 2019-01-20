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У Харкові громадянин Іраку до смерті забив сусіда

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 07:44
У Харкові громадянин Іраку до смерті забив сусіда
Фото: поліція (РБК-Україна)

Поліція затримала чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень

У Харкові затримали громадянина Іраку, який в стані алкогольного сп’яніння до смерті забив сусіда по комунальній квартирі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Так, 48-річний громадян Іраку у коридорі комунальної квартири вчинив сварку зі своїм сусідом на ґрунті особистих неприязних відносин побив потерпілого ногами та руками  в область тулуба та обличчя.

Згодом потерпілого доставили до лікарні з тяжкими ушкодженнями. Чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Зазначено, що іноземцю було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. А також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіцер поліції Олексій Логвіненко, на якого напали у Харкові, розслідував убивство активіста Віталія Олешка (позивний "Сармат"). 

16 січня двоє невідомих у балаклавах напали на офіцера поліції, коли він виходив з під’їзду. Нападники вдарили чоловіка, в потім стріляли в область голови, після чого втекли з місця події.

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