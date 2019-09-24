В Харькове эвакуируют апелляционный суд из-за "минирования"

В Харькове во вторник, 24 сентября, поступила информация о заминировании здания апелляционного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

Как сообщается, суд был вынужден временно прекратить свою работу для проведения правоохранительными органами всех необходимых действий.

"В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 23 сентября, во Львове полиция проверяла сообщение о минировании медицинского учреждения на улице Лычаковской. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб.

Кроме того, на прошлой неделе в столице три дня подряд сообщали о минировании ряда объектов. Полиция Киева проверяла сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов, а также госучреждений. Информация о минированиях не подтвердилась.