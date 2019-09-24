У Харкові евакуювали апеляційний суд через "замінування"

У Харкові у вівторок, 24 вересня, надійшла інформація про замінування будівлі апеляційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду в Facebook.

Як повідомляється, суд був змушений тимчасово припинити свою роботу для проведення правоохоронними органами всіх необхідних дій.

"В даний час проводиться евакуація працівників й відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 23 вересня, у Львові поліція перевіряла повідомлення про мінування медичного закладу на вулиці Личаківській. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та спеціалісти інших служб.

Крім того, минулого тижня в столиці три дні поспіль повідомляли про мінування ряду об'єктів. Поліція Києва перевіряла повідомлення про мінування житлових будинків, медичних установ, дитячих садків, торгових центрів і мостів, а також держустанов. Інформація про мінування не підтвердилася.