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В Харькове эвакуировали персонал и посетителей трех торговых центров из-за "минирования"

Автор: РБК-Украина

Специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции обследовали три торговых центра в Харькове после сообщения о минировании. Взрывных устройств либо каких-либо опасных веществ правоохранители не выявили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Харьковской области.

Отмечается, что информация о заложенной в трех торговых центрах Харькова взрывчатке поступила днем 5 апреля на электронную почту. По указанным в письме адресам выехали оперативные группы и сотрудники взрывотехнического управления полиции.

Правоохранители эвакуировали почти 2,5 тысячи персонала и посетителей торговых центров. Специалистами было обследовано более 48 тысяч квадратных метров помещений и 6,1 тысячи квадратных метров прилегающей территории. "Взрывных устройств или небезопасных веществ не выявлено", - уточнили в полиции.

Фото: сотрудники взрывотехнической службы (hk.npu.gov.ua)

Напомним, на прошлой неделе в Киеве сообщили о минировании правительственного квартала.

Отметим, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о наказании за лжеминировании. При этом нардепы не стали вводить конфискацию имущества за такое нарушение.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Кабмин поддержал еще в середине июля прошлого года.

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