В Киеве аноним "заминировал" больницу, но не уточнил какую. Полиция проверяет все
В Киеве неизвестный сообщил о минировании столичной больницы, но не указал конкретный адрес. В связи с этим полицейские ищут взрывчатку во всех больницах столицы.
Такую информацию подтвердили РБК-Украина в отделе коммуникаций полиции Киева.
Сообщение о возможном минировании больницы пришло на электронную почту полиции от анонима.
"Да, сейчас есть такое сообщение. Проверяется информация, на местах работают специальные группы, кинологи, взрывотехники. Сведения о данном факте внесены в журнал единого реестра заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве сообщили о минировании седьмой столичной больницы. В связи с этим проводилась эвакуация пациентов и персонал больницы. После проверки взрывоопасных предметов выявлено не было.
Ранее Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о наказании за лжеминировании. При этом нардепы не стали вводить конфискацию имущества за такое нарушение.
Также сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве сообщили о минировании правительственного квартала.