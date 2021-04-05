У Харкові евакуювали персонал і відвідувачів трьох торгових центрів через "мінування"

Фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції обстежили три торгові центри в Харкові після повідомлення про мінування. Вибухових пристроїв або будь-яких небезпечних речовин правоохоронці не виявили.
Про це повідомила прес-служба поліції в Харківській області.
Відзначається, що інформація про закладену в трьох торгових центрах Харкова вибухівку надійшла вдень 5 квітня на електронну пошту. За вказаними в листі адресами виїхали оперативні групи і співробітники вибухотехнічного управління поліції.
Правоохоронці евакуювали майже 2,5 тисячі персоналу і відвідувачів торгових центрів. Фахівцями було обстежено понад 48 тисяч квадратних метрів приміщень і 6,1 тисячі квадратних метрів прилеглої території. "Вибухових пристроїв чи небезпечних речовин не виявлено", - уточнили в поліції.
Нагадаємо, минулого тижня в Києві повідомили про замінування урядового кварталу.
Відзначимо, Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект про покарання за лжемінірованіі. При цьому нардепи не стали вводити конфіскацію майна за таке порушення.
Як писало РБК-Україна, цей проект закону Кабмін підтримав ще в середині липня минулого року.