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Кабмин предлагает ужесточить наказание за ложное минирование

Среда 15 июля 2020 14:14
Кабмин предлагает ужесточить наказание за ложное минирование
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Раде предлагают разрешить конфискацию имущества "минеров"

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ужесточить наказание за ложное минирование. В частности, предлагается предусмотреть возможность конфискации имущества.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Сообщается, что Кабинет министров предлагает внести изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, - будет наказываться лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества. Сейчас конфискация не предусмотрена.

Кроме того, "минирование" объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, либо если такое сообщение привело к тяжким последствием или зафиксировано повторно - лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией.

Фото: законопроект Кабмина

Законопроект одобрен с техническими правками.

Напомним, вчера в Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала после сообщения о его минировании, всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.

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