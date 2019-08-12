У Харкові патрульні в гонитві протаранили авто порушника, є постраждалі

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Триває з'ясування всіх обставин події

У центрі Харкова 11 серпня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали двоє поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, під час чергування працівник патрульної поліції на службовому автомобілі Toyota Prius з включеними звуковими і проблисковими проблисковими маячками червоного та синього кольору переслідував автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався втекти з місця.

Під час руху правопорушник скоїв різке гальмування і повернув праворуч, в результаті чого зіткнувся з його автомобілем патрульний автомобіль Daewoo Lanos, який рухався попереду нього в попутному напрямку.

В результаті події постраждали двоє поліцейських, які перебували в Toyota Prius. Їх госпіталізували. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та після огляду лікарями були відпущені.

Водій автомобіля Opel Astra від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Триває з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатської області зіткнулися квадроцикл і автомобіль, в результаті чого постраждали вісім людей, серед яких троє дітей.За фактом ДТП, що спричинило потерпілим тяжкі травми, а також за допуск до керування автотранспортом особи, яка не має на це права, відкриті кримінальні провадження.

Крім того, "РБК-Україна" писало, що в Київській області у результаті ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали. Аварія за участю легкового авто та мікроавтобуса сталася в районі Глевахи Васильківського району.