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В Харькове в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

Новости » Происшествия    04.06.2019 - 10:05
В Харькове в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек
Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

Пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести

В Харькове утром 4 июня столкнулись маршрутка и микроавтобус, в результате аварии пострадали 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел около 08:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили "Рено Мастер" и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

"Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести", - добавили в полиции.

 

Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)

 

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Опубліковано СолнцеЛикий Харьков Понеділок, 3 червня 2019 р.

 

Напомним, ранее в Одесской области в результате столкновения автомобилей погибли 4 человека. Инцидент произошел в Лиманском районе, на трассе столкнулись автомобили Toyota и "ГАЗель".

До этого в Тернопольской области в результате ДТП погибли четверо сотрудников "Укрэнерго". По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. По одной из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

 

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