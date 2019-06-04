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У Харкові в ДТП з маршруткою постраждали 15 людей

Новини » Надзвичайні події    04.06.2019 - 10:05
У Харкові в ДТП з маршруткою постраждали 15 людей
Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості

У Харкові вранці 4 червня зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, в результаті аварії постраждали 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався близько 08:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіткнулися автомобілі "Рено Мастер" і маршрутний мікроавтобус "Рута". Попередньо, в результаті аварії травми отримали двоє пасажирів іномарки та 13 пасажирів маршрутки. Зараз лікарі надають необхідну медичну допомогу постраждалим.

"Всі постраждалі доставлені в Харківську міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості", - додали в поліції.

 

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

 

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Опубліковано СолнцеЛикий Харьков Понеділок, 3 червня 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше в Одеській області в результаті зіткнення автомобілів загинули 4 людини. Інцидент стався в Лиманському районі, на трасі зіткнулися автомобілі Toyota і "ГАЗель".

До цього у Тернопільській області в результаті ДТП загинули четверо співробітників "Укренерго". За попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN і Mitsubishi. За однією з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

 

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