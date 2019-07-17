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В Харькове автомобиль въехал в агитационную палатку, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 13:12
В Харькове автомобиль въехал в агитационную палатку, есть пострадавшие
Фото: последствия ДТП (hk.npu.gov.ua)

В результате инцидента пострадали 3 человека

Во вторник, 16 июля, на проспекте Юбилейный в Харькове в результате наезда автомобиля пострадали 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

По предварительным данным правоохранителей, 20-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, заехала на тротуар и врезалась в агитационную палатку. После столкновения с палаткой автомобиль продолжил движение и остановился через несколько метров.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 55-летняя агитатор, и двое прохожих - 31 летний мужчина и 46-летняя женщина. На момент дорожно-транспортного происшествия водитель была трезвой.

"Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области произошло столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 ребенка и мужчина.

РБК-Украина писало, что 14 июля вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. В результате инцидента пострадали 6 детей.

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