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У Харкові автомобіль в'їхав в агітаційний намет, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 13:12
У Харкові автомобіль в'їхав в агітаційний намет, є постраждалі
Фото: наслідки ДТП (hk.npu.gov.ua)

Внаслідок інциденту постраждали 3 людини

У вівторо, 16 липня, на проспекті Ювілейний у Харкові в результаті наїзду автомобіля постраждали 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

За попередніми даними правоохоронців, 20-річна водійка автомобіля Nissan не впоралася з керуванням, заїхала на тротуар та врізалася в агітаційний намет. Після зіткнення з наметом автомобіль продовжив рух та зупинився через декілька метрів.

Зазначається, що в результаті аварії постраждали 55-річна агітатор, та двоє перехожих - 31 річний чоловік та 46-річна жінка. На момент дорожньо-транспортної пригоди водійка була тверезою.

"Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 дитини та чоловік.

РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. В результаті інциденту постраждало 6 дітей.

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