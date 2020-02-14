У Харкові автомобіль на смерть збив двох пішоходів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті наїзду автомобіля загинули дві жінки 50-60 років

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якого загинули двоє пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Харківській області.

Повідомляється, що ДТП сталося 14 лютого близько 15:10 на проспекті Льва Ландау, 20.

"Встановлено, що 36-річний водій автомобіля "Mitsubishi" скоїв наїзд на двох пішоходів, віком близько 50-60 років. Від отриманих травм жінки загинули. Їх особи встановлюються", - повідомили в поліції.

На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Псковській області (Росія) в аварію потрапив мікроавтобус, в якому перебували громадяни України. Зокрема, мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo. У результаті загинули вісім громадян України. Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі встановив особи загиблих.

Також повідомлялося, що у Києві п'яний водій автомобіля "Ауді" в'їхав в маршрутку. В результаті аварії постраждали 6 осіб. Серед постраждалих-вагітна жінка.