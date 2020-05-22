Харьков возобновляет работу метро с 25 мая

Фото: харьковское метро (wikimedia by Khitrin16)

Метро в Харькове запускается с необходимостью соблюдения санитарных норм

В рамках ослабления карантина в Украине с 25 мая возобновляется работа метро в Харькове. Метрополитен заработает с утра следующего понедельника.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

По его словам, в связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая.

"Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня", - добавил Кернес.

Напомним, сегодня стало известно, что Киев не соответствует критериям для второго этапа ослабления карантина, в связи с чем работа столичного метрополитена может не возобновиться. В то же время мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров с просьбой разрешить работу метро с 25 мая, как и было запланировано. По его словам, метро должно начать работу из-за транспортного коллапса.

По данным источников РБК-Украина, правительство не разрешит Киеву запустить метро из-за статистики заболеваемости коронавирусом. В отличие от Харькова и Днепра, которые отвечают критериям для ослабления карантина.

Автор: Иван Петров