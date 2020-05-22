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Харків відновлює роботу метро з 25 травня

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 14:33
Харків відновлює роботу метро з 25 травня
Фото: харківське метро (wikimedia by Khitrin16)

Метро в Харкові запускається з необхідністю дотримання санітарних норм

В рамках ослаблення карантину в Україні з 25 травня відновлюється робота метро в Харкові. Метрополітен почне працювати з ранку наступного понеділка.

Про це у Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

За його словами, у зв'язку з ослабленням карантину та на підставі постанови Кабінету міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу о 5:30 ранку 25 травня.

"Нагадую, що карантин не скасовано, а лише ослаблено, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні", - додав Кернес.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Київ не відповідає критеріям для другого етапу ослаблення карантину, в зв'язку з чим робота столичного метрополітену може не відновитися. У той же час мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням дозволити роботу метро з 25 травня, як і було заплановано. За його словами, метро має почати роботу через транспортний колапс.

За даними джерела РБК-Україна, уряд не дозволить Києву запустити метро через статистику захворюваності на коронавірус. На відміну від Харкова та Дніпра, які відповідають критеріям для ослаблення карантину.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Харківметрокарантин
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