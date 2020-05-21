Метро в Киеве могут не открыть с 25 мая

Фото: закрытие метро в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин может не разрешить Киеву открыть подземку

Метрополитен в Киеве могут не открыть с 25 мая в рамках ослабления карантина в столице. Метро могут не открыть в связи с плохой статистикой случаев заболеваемости COVID-19.



Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.



"Скорее всего, Кабинет министров не разрешит Киеву открыть метро с понедельника из-за не очень хорошей статистики. В отличие от Харькова и Днепра, где метро собираются открыть", - уточнил собеседник.

Напомним, ранее пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон заявила, что метро в Киеве будет работать с 25 мая в обычном режиме без изменений в графике. Пользоваться подземкой смогут все желающие без спецпропусков.

По ее словам, пропускать в метро будут всех, однако контролировать дистанцию ​​пассажиры будут самостоятельно. Отмечалось, что в то же время, работники Нацполиции и муниципальная стража будут контролировать, чтобы люди не заходили в метро без маски.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов ранее анонсировал, что с 25 мая начнет работать метрополитен.

Отметим, ранее также сообщалось, что пассажиров после восстановления работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку.

Автор: Уляна Безпалько