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Харьков трижды за сутки обстреляли оккупанты и провалили наступление в области

Фото: Харьков трижды в сутки обстреляли оккупанты и провалили наступление в области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки трижды из артиллерии обстреляли жилые районы Харькова, ранен один человек. Также враг пытался осуществить наступление в области, но ВСУ сдержали оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова во время видеообращение.

"Ночью продолжились обстрелы Харькова, в частности крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. 1 человек, к сожалению, ранен. За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову лишь 3 артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным Силам, которые имеют боевые успехи, военные операции продолжаются", - рассказал Синєгубов.

По его словам, горячей точкой остается Изюм.

"Противник предпринимал попытку вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Успеха не имели, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери россиянам", - рассказал глава ОВА.

Он также призвал жителей области быть осторожными и без необходимости не покидать укрытий, несмотря на уменьшение количества обстрелов.

"В эти выходные, в поминальные дни, воздержитесь от посещений кладбищ и от массовых скоплений", - обратился глава ОВА.

Напомним, вчера украинские военные освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом. Именно с него враг вел огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам города.

Добавим, ранее ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

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