RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харків тричі за добу обстріляли окупанти та провалили наступ в області

Фото: Харків тричі за добу обстріляли окупанти та провалили наступ в області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу тричі з артилерії обстріляли житлові райони Харкова, поранена одна людина. Також ворог намагався здійснити наступ в області, але ЗСУ стримали оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова під час відеозвернення.

"Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина, на жаль, поранена. За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають", - розповів Синєгубов.

За його словами, гарячою точкою лишається Ізюм.

"Противник робив спробу вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат росіянам", - розповів голова ОВА.

Він також закликав мешканців області бути обережними та без потреби не покидати укриттів, незважаючи на зменшення кількості обстрілів.

"Цими вихідними, у поминальні дні, утримайтеся від відвідувань кладовищ та від масових скупчень", - звернувся очільник ОВА.

Нагадаємо, вчора українські військові звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова під Харковом. Саме з нього ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам міста.

Додамо, раніше ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України