Харьков получил нового мэра, Ткаченко подал в отставку, а Гео Леросу вручили подозрение: новости за 11 ноября

Игорь Терехов принес присягу Харьковского городского головы, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку, нардепу Гео Леросу вручили подозрение. Подробнее о том, что произошло в четверг, 11 ноября - в материале РБК-Украина.

Харьков получил нового мэра. Терехов принес присягу

Харьков получил нового мэра после внеочередных выборов. Игорь Терехов принес присягу Харьковского городского головы.

Терехов сменил на посту мэра Харькова Геннадия Кернеса, возглавлявшего город с 2010 года. Место мэра освободилось после того, как Кернес умер от осложнений коронавируса незадолго после победы на местных выборах в 2020 году. С тех пор Терехов занимал должность исполняющего обязанности мэра.

Ткаченко подал в отставку с должности министра культуры

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Среди причин - передача Госкино в управление Кабинета министров и бюджет на сферу культуры в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook. "Сегодня написал заявление об отставке… отчет в Раде не за горами. Сегодня отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку", - отметил Ткаченко.

Нардепу Гео Леросу вручили подозрение

Народному депутату Гео Леросу сообщили о подозрении в хулиганстве в стенах Верховной рады. Он, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства и показал непристойный жест.

Так, Лерос подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. Как говорят чиновники, знакомые с мнением Белого дома, эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Лукашенко: мигрантам на границе пытаются перебросить оружие с Донбасса

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что в мигрантам на границе Польши и Беларуси якобы перебрасывают оружие с Донбасса. Причем беженцев вооружают уже якобы второй день.

"У нас очень опасная наметилась там тенденция. Я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет - мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему, - с Донбасса", - отметил Лукашенко.

Китай накрыл рекордный снегопад: есть погибший и более 5600 пострадавших (видео)

Северо-восток Китая накрыл рекордный снегопад за последние 100 лет. В результате непогоды один человек погиб, а более 5,6 тысячи - пострадали. Непогода также вызвала сбой в движении наземного и железнодорожного движения.

В городе Шэньян (столица провинции Ляонин) среднее количество высоты снежного покрова достигло 51 см. Это самый высокий уровень снегопада с 1905 года.

Где пройдет реванш Усик-Джошуа: рассматривают три места

Промоутер Александр Красюк рассказал о возможных местах проведения реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

"Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток", - именно в таком порядке назвал претендентов на реванш промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Синоптики назвали точную дату первого снега в Украине: уже скоро

Погода в Украине принесет уже скоро первый мокрый снег. За окном похолодает еще сильнее - нас ждут дневные минусы. Синоптики назвали дату и области, которые первыми встретят зимние осадки.

Что будет с погодой в следующие несколько дней - читайте в материале Styler.