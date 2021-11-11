Где пройдет реванш Усик-Джошуа: рассматривают три места

Промоутер Александр Красюк рассказал о возможных местах проведения реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа. Их три возможных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Sky Sports .

Он сообщил, что планирует встретиться с коллегой Эдди Хирном в течение нескольких следующих недель, чтобы заняться реваншем.

"Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток", - именно в таком порядке назвал претендентов на реванш промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Он надеется, что до конца 2021 года смогут принять окончательное решение по этому поводу.