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Где пройдет реванш Усик-Джошуа: рассматривают три места

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Четверг 11 ноября 2021 13:50
Где пройдет реванш Усик-Джошуа: рассматривают три места Фото: где пройдет реванш Усик - Джошуа (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Промоутер Александр Красюк рассказал о возможных местах проведения реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Энтони Джошуа. Их три возможных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky Sports.

Он сообщил, что планирует встретиться с коллегой Эдди Хирном в течение нескольких следующих недель, чтобы заняться реваншем.

"Рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток", - именно в таком порядке назвал претендентов на реванш промоутер Александра Усика Александр Красюк.

Он надеется, что до конца 2021 года смогут принять окончательное решение по этому поводу.

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Александр Усик
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