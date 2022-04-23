Харьков снова обстреляли: среди раненых мирная жительница и трое полицейских

Сегодня, 23 апреля в результате обстрела Киевского района Харькова ранения получила 62-летняя женщина. Повреждены торговый центр и жилые дома поблизости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области.

Как отмечается, когда на место обстрела приехали полицейские, они начали помогать с транспортировкой раненой женщины. Однако российские оккупанты открыли повторный огонь по указанной местности.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты нанесли ракетного удара по Одессе, повреждены два жилых дома и военный объект. Сейчас известно о пяти погибших.

Кроме того, российская армия 23 апреля нанесла ракетного удара по Днепропетровской области. В результате действий оккупантов повреждена газовая труба.

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