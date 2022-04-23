Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Повреждена газовая труба
Российская армия 23 апреля нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. В результате действий оккупантов повреждена газовая труба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Имеем "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров", - говорится в сообщении.
Вследствие удара повреждена газовая труба низкого давления. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте удара работают специалисты.
"Оккупанты продолжают целиться по "стратегическим" объектам. "Демилитаризуют" наши поля и огороды", - добавил Резниченко.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате повреждены военный объект и два жилых дома.
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