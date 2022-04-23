Харків знову обстріляли: серед поранених мирна мешканка та троє поліцейських

Сьогодні, 23 квітня внаслідок обстрілу Київського району Харкова поранення отримала 62-річна жінка. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Як зазначається, коли на місце обстрілу приїхали поліцейські, вони почали допомагати з транспортуванням пораненої жінки. Проте російські окупанти відкрили повторний вогонь по вказаній місцевості.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.

Крім того, російська армія 23 квітня завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. В результаті дій окупантів пошкоджена газова труба.

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