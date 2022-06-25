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Харків та область під загрозою артобстрілу: названі найнебезпечніші райони

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Харків, Субота 25 червня 2022 14:58
Харків та область під загрозою артобстрілу: названі найнебезпечніші райони Фото: 25 червня в Харкові та області зберігається загроза артобстрілу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У декількох районів Харкова та селищі Жуковського сьогодні зберігається загроза артилерійського обстрілу російськими військами. Мешканців закликають не виходити на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За інформацією видання, мова йде про Північну Салтівку, 602-го мікрорайон, П’ятихатоки та селище Жуковського.

"Закликаємо не перебувати на вулиці та триматися ближче до укриттів. Протягом усього дня у цих районах зберігатиметься загроза російських артобстрілів", - пишуть місцеві ЗМІ, посилаючись на Департамент цивільного захисту.

Нагадаємо, останнім часом обстріли російськими військами Харкова та області посилилися.

Ворог продовжує бити з артилерії та РСЗВ. На тлі чого влада дала відповідь, чи є нагальна потреба в евакуації.

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Харків Війна Росії проти України
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