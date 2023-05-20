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В Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни

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Субота 20 травня 2023 14:00
В Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни Фото: в Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Руські Тишки Харківського району на ворожій міні "Пелюстка" підірвався цивільний. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну "Пелюстка". Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - пише Синєгубов.

Інший випадок стався в Херсонській області поблизу села Клапая. На вибухівці підірвався 48-річний тракторист. В чоловіка діагностували множинні осколкові поранення.

"Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився", - пише Херсонська ОВА.

Зібрались в ліс?

Варто відзначити, що ДСНС закликає цивільних уникати походів до лісу, які розташовані на територіях, де велися або ж ведуться бойові дії.

"Піротехніки ДСНС продовжують очищати територію України від ворожих вибухонебезпечних предметів. Не поспішайте наражати себе на небезпеку! Повірте, найкращі прогулянки ще попереду!", - відзначає пресслужба.

Сьогодні важливо дотримуватись правил безпеки на деокупованих територіях:

  • уникати відвідування лісових масивів та полів;
  • при виявленні підозрілих чи незнайомих предметів - не наближатися;
  • заборонено переміщати боєприпаси;
  • повідомляти про факт виявлення за номерами телефонів 101 або 102.

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