В Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни

В селі Руські Тишки Харківського району на ворожій міні "Пелюстка" підірвався цивільний. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну "Пелюстка". Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - пише Синєгубов.

Інший випадок стався в Херсонській області поблизу села Клапая. На вибухівці підірвався 48-річний тракторист. В чоловіка діагностували множинні осколкові поранення.

"Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився", - пише Херсонська ОВА.

Зібрались в ліс?

Варто відзначити, що ДСНС закликає цивільних уникати походів до лісу, які розташовані на територіях, де велися або ж ведуться бойові дії.

"Піротехніки ДСНС продовжують очищати територію України від ворожих вибухонебезпечних предметів. Не поспішайте наражати себе на небезпеку! Повірте, найкращі прогулянки ще попереду!", - відзначає пресслужба.

Сьогодні важливо дотримуватись правил безпеки на деокупованих територіях: