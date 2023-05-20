В Харьковской и Херсонской областях двое гражданских пострадали из-за российских мин
В селе Русские Тишки Харьковского района на вражеской мине "Лепесток" подорвался гражданский. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.
"Сегодня в селе Русские Тишки Харьковского района 43-летний мужчина наступил на собственном подворье на мину "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - пишет Синегубов.
Другой случай произошел в Херсонской области вблизи села Клапая. На взрывчатке подорвался 48-летний тракторист. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения.
"Пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение, где ему оказали помощь. От госпитализации мужчина отказался", - пишет Херсонская ОВА.
Собрались в лес?
Стоит отметить, что ГСЧС призывает гражданских избегать походов в лес, которые расположены на территориях, где велись или ведутся боевые действия.
"Пиротехники ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от вражеских взрывоопасных предметов. Не спешите подвергать себя опасности! Поверьте, лучшие прогулки еще впереди!", - отмечает пресс-служба.
Сегодня важно соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях:
- избегать посещения лесных массивов и полей;
- при обнаружении подозрительных или незнакомых предметов - не приближаться;
- запрещено перемещать боеприпасы;
- сообщать о факте обнаружения по номерам телефонов 101 или 102.
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