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В Харьковской и Херсонской областях двое гражданских пострадали из-за российских мин

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Суббота 20 мая 2023 14:00
В Харьковской и Херсонской областях двое гражданских пострадали из-за российских мин Фото: в Харьковской и Херсонской областях двое гражданских пострадали из-за российских мин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Русские Тишки Харьковского района на вражеской мине "Лепесток" подорвался гражданский. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

"Сегодня в селе Русские Тишки Харьковского района 43-летний мужчина наступил на собственном подворье на мину "Лепесток". Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - пишет Синегубов.

Другой случай произошел в Херсонской области вблизи села Клапая. На взрывчатке подорвался 48-летний тракторист. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения.

"Пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение, где ему оказали помощь. От госпитализации мужчина отказался", - пишет Херсонская ОВА.

Собрались в лес?

Стоит отметить, что ГСЧС призывает гражданских избегать походов в лес, которые расположены на территориях, где велись или ведутся боевые действия.

"Пиротехники ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от вражеских взрывоопасных предметов. Не спешите подвергать себя опасности! Поверьте, лучшие прогулки еще впереди!", - отмечает пресс-служба.

Сегодня важно соблюдать правила безопасности на деоккупированных территориях:

  • избегать посещения лесных массивов и полей;
  • при обнаружении подозрительных или незнакомых предметов - не приближаться;
  • запрещено перемещать боеприпасы;
  • сообщать о факте обнаружения по номерам телефонов 101 или 102.

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