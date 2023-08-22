В Харківській ОВА спростували захоплення росіянами територій на Куп'янському напрямку

Зазначимо, що росіяни активно поширюють в інформпросторі фейки про те, що окупанти нібито захопили певні території на Куп'янському напрямку, де тривають активні бойові дії.

При цьому таку інформацію спростували у Харківській ОВА.

"Усі ці повідомлення неправдиві. Жодного населеного пункту ЗСУ не втратили. Усі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч, окупанти зазнають відчутних втрат та повертаються на свої попередні позиції", - сказав голова ОВА Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що триває евакуація цивільних з громад, в яких небезпечно перебувати. Синєгубов додав, що росіяни ведуть масовані обстріли цивільного населення, адже не мають успіхів на фронті.

За його словами, за минулу добу було евакуйовано ще 45 людей, з них 5 дітей та 26 жінок. Усього за період з 9 серпня вивезли 601 людину, в тому числі 153 дитини.

Ситуація на фронті

Наші бійці продовжують стримувати наступ ворога на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Минулого тижня українські військові звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту.

Окрім того, сьогодні стало відомо, що Сили оборони з боєм увійшли в Роботине Запорізької області.

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