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У Харківській ОВА попередили, що росіяни створюють "певне угруповання" на півночі

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти створюють певне угруповання військ у Курській області, яка межує з Харківською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

У глави ОВА поцікавилися, чи є загроза наступу на Харків на тлі чуток про угруповання російських військ у Курській області.

Він відповів, що на східному напрямку в Харківській області росіяни вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. На цьому напрямку успіхів у ворога немає.

"Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути", - додав Синєгубов.

Глава ОВА уточнив, що плани евакуації Харкова вже розроблено, причому давно. Їх актуалізують практично щомісяця.

Фейки росіян

Нагадаємо, нещодавно росіяни почали активно поширювати інформацію про нібито евакуацію Харкова. Ворог лякав місцевих жителів тим, що "таке рішення ухвалили через можливість оточення міста".

При цьому фейки публікували, зокрема, від імені українських рятувальників. Україна неодноразово спростовувала такі вкиди.

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