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В Харьковской ОВА предупредили, что россияне создают "определенную группировку" на севере

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты создают определенную группировку войск в Курской области, которая граничит с Харьковской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

У главы ОВА поинтересовались, есть ли угроза наступления на Харьков на фоне слухов о группировке российских войск в Курской области. 

Он ответил, что на восточном направлении в Харьковской области россияне уже возобновили активные штурмовые действия. Это произошло после того, как они заменили свои подразделения. На этом направлении успехов у врага нет. 

"По северу: враг создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - добавил Синегубов. 

Глава ОВА уточнил, что планы эвакуации Харькова уже разработаны, причем давно. Их актуализируют практически каждый месяц. 

Фейки россиян

Напомним, недавно россияне начали активно распространять информацию о якобы эвакуации Харькова. Враг пугал местных жителей тем, что"такое решение приняли из-за возможности окружения города".

При этом фейки публиковали, в частности, от лица украинских спасателей. Украина неоднократно опровергала подобные вбросы.

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