В Харьковской ОВА предупредили, что россияне создают "определенную группировку" на севере

У главы ОВА поинтересовались, есть ли угроза наступления на Харьков на фоне слухов о группировке российских войск в Курской области.

Он ответил, что на восточном направлении в Харьковской области россияне уже возобновили активные штурмовые действия. Это произошло после того, как они заменили свои подразделения. На этом направлении успехов у врага нет.

"По северу: враг создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - добавил Синегубов.

Глава ОВА уточнил, что планы эвакуации Харькова уже разработаны, причем давно. Их актуализируют практически каждый месяц.