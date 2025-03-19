У Харківській області ЗСУ залишили окупантів без зв’язку та техніки

За словами ОСУВ, у російських окупантів в не залишається шансів на атаки у Харківській області. Українські FPV-дрони знаходять їх в будь-яких сховах і завдають влучних ударах по позиціях ворога.

Зокрема, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів знищили міномет, дві гармати, кілька "Уралів" і "буханок" росіян. Також ЗСУ вразили російських солдатів, однак кількість поранених і загиблих не уточнюється. "Найжирнішою ціллю став будинок, де переховувались російські зв’язківці. Влучним ударом FPV-дрону знесли окупантам дах. Ворог залишився без бійців, і без зв’язку", - заявили в угрупованні військ. Успішну роботу українських бійців на відео продемонструвала 3 окрема штурмова бригада Сил оборони. Успіхи українських воїнів Нещодавно на Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.

Українські артилеристи та оператори FPV-дронів завдали влучні удари по техніці противника. Унаслідок цього частина бронемашин була знищена, а інші - виведені з ладу.

Також українські військові вразили ворожу техніку на Донецькому напрямку. Оператори FPV-дронів завдали ударів по трасі, якою окупанти здійснювали логістику. В результаті пілоти FPV-дронів знищили ЗРК "Стріла-10", РСЗВ "Град" та ворожі авто.