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В Харьковской области ВСУ оставили оккупантов без связи и техники

Фото: украинские FPV-дроны оставили россиян без связи (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Российские войска остались без связи, пушек и грузовиков в Харьковской области. Украинские воины точными ударами уничтожили вражескую технику и вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

По словам ОСУВ, у российских оккупантов в не остается шансов на атаки в Харьковской области. Украинские FPV-дроны находят их в любых укрытиях и наносят точные удары по позициям врага.

В частности, воины из батальона беспилотных систем за несколько вылетов уничтожили миномет, две пушки, несколько "Уралов" и "буханок" россиян. Также ВСУ поразили российских солдат, однако количество раненых и погибших не уточняется.

"Самой жирной целью стал дом, где скрывались российские связисты. Метким ударом FPV-дрона снесли оккупантам крышу. Враг остался без бойцов, и без связи", - заявили в группировке войск.

Успешную работу украинских бойцов на видео продемонстрировала 3 отдельная штурмовая бригада Сил обороны.

Успехи украинских воинов

Недавно на Северском направлении украинские защитники успешно остановили наступление российских оккупантов, которые пытались прорвать оборону с помощью бронетехники.

Украинские артиллеристы и операторы FPV-дронов нанесли точные удары по технике противника. В результате часть бронемашин была уничтожена, а другие - выведены из строя.

Также украинские военные поразили вражескую технику на Донецком направлении. Операторы FPV-дронов нанесли удары по трассе, по которой оккупанты осуществляли логистику. В результате пилоты FPV-дронов уничтожили ЗРК "Стрела-10", РСЗО "Град" и вражеские авто.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 897 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили более полутора тысяч солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 149 дронов и другую технику врага.

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