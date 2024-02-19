У Харківській області знищили ворожу ракету, яка містила 300 кг вибухівки (фото)

Як розповіли у відомстві, минулого тижня сили ППО в Зміївському районі збили ракету Х-59. Авіаракета містила майже 300 кілограмів вибухівки.

На місце оперативно прибули фахівці зі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України. Вибухотехніки встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала.

Перед перевезенням правоохоронці привели у доступний для транспортування стан підривач бойової частини. Після цього бойову частину авіаракети, яка містила приблизно 300 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на спеціальний підривний майданчик, де надалі знищили.

Фото: у Харківській області знищили ворожу ракету, яка містила 300 кг вибухівки (t.me/police_kh_region)

Російська атака в ніч на 18 лютого

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну ударними дронами та ракетами. Цієї ночі війська РФ випустили шість зенітних ракет С-300, три крилаті ракети Х-22 та керовану авіаційну ракету Х-59. Також росіяни випустили 14 ударних дронів з Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті бойової роботи українським військовим вдалося збити більшість "Шахедів" та ракету Х-59. ППО працювала у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Вночі ворог, зокрема, атакував Полтавську область. Ворожі дрони ударили по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це призвело до пожежі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, вчора окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок удару було пошкоджено три двоповерхові житлові будинки, а також зруйновано приватний сектор. З-під завалів рятувальники витягли чотирьох постраждалих.

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