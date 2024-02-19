В Харьковской области уничтожили вражескую ракету, содержащую 300 кг взрывчатки (фото)

Как рассказали в ведомстве, на прошлой неделе силы ПВО в Змиевском районе сбили ракету Х-59. Авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки.

На место оперативно прибыли специалисты по сводному отряду взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. Взрывотехники установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Перед перевозкой правоохранители привели в доступное для транспортировки состояние взрыватель боевой части. После этого боевую часть авиаракеты, которая содержала примерно 300 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на специальную взрывную площадку, где в дальнейшем уничтожили.

Фото: в Харьковской области уничтожили вражескую ракету, содержащую 300 кг взрывчатки (t.me/police_kh_region)

Российская атака в ночь на 18 февраля.

Напомним, в ночь на 18 февраля россияне атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Этой ночью войска РФ выпустили шесть зенитных ракет С-300, три крылатых ракеты Х-22 и управляемую авиационную ракету Х-59. Также россияне выпустили 14 ударных дронов из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате боевой работы украинским военным удалось сбить большинство "Шахедов" и ракету Х-59. ПВО работало в рамках Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Ночью враг, в частности, атаковал Полтавскую область. Вражеские дроны ударили по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, вчера оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск в Харьковской области. В результате удара были повреждены три двухэтажных жилых дома, а также разрушен частный сектор. Из-под завалов спасатели извлекли четырех пострадавших.

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