Фото: у Харківській області знайшли схованку з сотнею російських снарядів (GettyImagеs)

Схованку з російським озброєнням було виявлено в одному з населених пунктів Харківської області. Його передали українськмі військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренко.