Фото: в Харьковской области нашли тайник с сотней российских снарядов (GettyImagеs)

Укрытие с российским вооружением был обнаружен в одном из населенных пунктов Харьковской области. Его передали украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.