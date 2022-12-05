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У Харківській області зменшили тривалість комендантської години

Фото: Харківська військова адміністрація скоротила комендантську годину (УНІАН)
Автор: Тетяна Зарембо

Харківська обласна військова адміністрація повідомила про скорочення тривалості комендантської години у населених пунктах області з 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як повідомив очільник адміністрації, відсьогодні комендантська година триватиме з 23:00 вечора до 05:00 ранку. Таке рішення Харківська ОВА ухвалила у відповідь на численні звернення мешканців області - представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери та ін.

"Це рішення погодили із військовим керівництвом. Наразі безпекова ситуація дозволяє піти на зменшення тривалості комендантської години. В місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно зростає необхідність в тривалішій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож, реагуємо на потребу", - зауважив Синєгубов.

При цьому він наголосив, що умови комендантської години не змінилися: забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також у часи комендантської години заборонений рух транспортних засобів.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з 1 грудня по всій Миколаївській області, окрім нещодавно звільнених територій, скорочено комендантську годину, яка триватиме з 00:00 до 05:00.

Раніше ми писали, що у Полтавській області з 19 листопада зменшили тривалість комендантської години. Вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Також ми писали про те, що Вінницька область змінює тривалість комендантської години.

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Комендантська година