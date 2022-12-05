В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа

Как сообщил глава администрации, с сегодняшнего дня комендантский час продлится с 23:00 до 05:00. Такое решение Харьковская ОВА приняла в ответ на многочисленные обращения жителей области - представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т. д.

"Это решение согласовали с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа. В город Харьков и общины области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно растет необходимость в более продолжительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Поэтому реагируем на потребности", - заметил Синегубов.

При этом он отметил, что условия комендантского часа не изменились: запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также во время комендантского часа запрещено движение транспортных средств.