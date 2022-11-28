У Миколаївській області скорочують комендантську годину
З 1 грудня по всій Миколаївській області, окрім нещодавно звільнених територій, скорочується комендантська година. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
Крім того, за словами Кіма, в області буде знято всі заборони щодо продажу спиртних напоїв. Продаж алкоголю буде заборонено лише військовим.
Також у Миколаєві планують розблокувати Соборну площу та розширити список "Пунктів Незламності".
"Через похолодання збільшилися витрати на електрику, тому планово відключатимемо. Зараз працюємо над забезпеченням дизель-генераторів", - розповів він.
Водночас, Кім закликав мешканців Миколаєва та області запастися водою та батарейками.
Нагадаємо, раніше у звільненій Снігурівці Миколаївської області ввели комендантську годину. Він триватиме з 18:00 до 07:00.
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