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Комендантську годину в Полтавській області скорочують: на скільки

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Полтавська область, Четвер 17 листопада 2022 12:00
Комендантську годину в Полтавській області скорочують: на скільки Фото: комендантську годину в Полтавській області скорочують (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Полтавській області з 19 листопада скорочують тривалість комендантської години. Вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"Вчергове проаналізували ситуацію. Кордони в сусідніх областях - під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати. Рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00", - написав Лунін.

Алкоголь продаватимуть з 12:00 до 20:00

Також, за словами глави ОВА, з 19 листопада алкогольні напої в закладах торгівлі й громадського харчування області можна буде придбати з 12:00 до 20:00.

Зазначимо, що раніше комендантська година в Полтавській області діяла з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у звільненому Херсоні та громаді скорочують тривалість комендантської години.

Також ми писали про те, що Вінницька область змінює тривалість комендантської години.

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Полтавская область Комендантська година
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