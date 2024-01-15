UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області зіткнулися два авто: постраждали семеро людей, серед них дитина

Фото: у Харківській області зіткнулися два авто (t.me/police_kh_region)
Автор: Тетяна Степанова

У Богодухові Харківської області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів 14 січня постраждали семеро людей, серед них 12-річна дитина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

Як повідомляється, 14 січня близько 19:50 на трасі Харків-Суми на виїзді з міста Богодухів сталося зіткнення автомобілей "Chevrolet" та "ВАЗ-2108".

Попередньо встановлено, що 44-річний водій "ВАЗ-2108" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим авто під керуванням 41-річного мешканця Сумської області.

В результаті ДТП постраждали водій "Chevrolet", його 42-річна дружина та 12-річна донька.

Водій "ВАЗ" та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження. 

Всі постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню. 

Транспорті засоби поміщені на майданчик тимчасового затримання. 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

 

Фото: у Харківській області зіткнулися два авто (t.me/police_kh_region)

ДТП в Україні

Нагадаємо, 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто.

Також ДТП з постраждалими сталася у Львівській області у суботу, 13 січня. Поліція перекрила трасу Київ-Чоп.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПхарков