У Харківській області зіткнулися два авто: постраждали семеро людей, серед них дитина

Як повідомляється, 14 січня близько 19:50 на трасі Харків-Суми на виїзді з міста Богодухів сталося зіткнення автомобілей "Chevrolet" та "ВАЗ-2108".

Попередньо встановлено, що 44-річний водій "ВАЗ-2108" виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим авто під керуванням 41-річного мешканця Сумської області.

В результаті ДТП постраждали водій "Chevrolet", його 42-річна дружина та 12-річна донька.

Водій "ВАЗ" та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження.

Всі постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в лікарню.

Транспорті засоби поміщені на майданчик тимчасового затримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Фото: у Харківській області зіткнулися два авто (t.me/police_kh_region)

ДТП в Україні

Нагадаємо, 3 січня під Житомиром сталася масштабна аварія за участі 5 авто.

Також ДТП з постраждалими сталася у Львівській області у суботу, 13 січня. Поліція перекрила трасу Київ-Чоп.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.